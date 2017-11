Prefeitura finaliza pavimentação da Av. Dr. Hélio Ponce de Arruda

NOVA ROTA

BRUNO VICENTE / REPÓRTER SICOM

A Prefeitura de Cuiabá concluiu na semana passada o serviço de pavimentação de mais de 1 km da Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, que faz a ligação entre a Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA) e a Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251).

Iniciada há cerca de 30 dias, a obra é fruto de uma parceria com o Governo do Estado e visa oferecer uma nova opção de rota aos milhares de condutores da região, dando mais celeridade ao trânsito da localidade.

O tráfego na via, que passa pelos bairros Jardim Vitória, Jardim União e Jardim Florianópolis, servindo também como acesso ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e imediações do Fórum de Cuiabá, já está liberado desde a quarta-feira (01).

Para garantir um deslocamento seguro, a Prefeitura realizou, ao longo de toda a extensão da avenida, a sinalização completa com a pintura das linhas de divisão de fluxo e placas de indicação e regulamentação.

O secretário municipal de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, explica que a execução da obra faz parte do arrojado planejamento de melhoria da infraestrutura viária da Capital, desenvolvido pela atual gestão do Município por meio do programa de pavimentação “Minha Rua Asfaltada”.

Seguindo esse plano, a Prefeitura tem buscado desenvolver um trânsito humanizado, garantindo uma mobilidade segura tanto para condutores quanto para pedestres.

“Essa é uma obra que a gente pode considerar como estratégica, pois irá desafogar o grande fluxo de veículos. Através dessa via, a população pode ter acesso a diversos bairros e também aos órgãos públicos situados no Centro Político Administrativo. Além disso, com a interdição de parte da Rodovia Emanuel Pinheiro, a avenida serve ainda como um corredor alternativo para quem mora naquela localidade e precisa se deslocar até a área central”, comentou Vanderlúcio.

A fala do secretário é reforçada pelo aposentado Elias Ortis, de 66 anos, que mora na região há pelo menos oito anos. Segundo ele, essa melhoria na infraestrutura é um sonho antigo que agora foi realizado e irá facilitar a locomoção dos moradores.

“É uma importante obra feita pela Prefeitura, que tenho certeza que irá melhorar nossa vida. Inclusive, quero destacar que o serviço foi muito bem feito e andou em um ritmo muito bom”, pontuou.