Programa entrega mais de 150 títulos de propriedade em Cuiabá

MEU LAR, MINHA CONQUISTA

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Desta vez, moradores dos bairros Bela Vista e Vale do Carumbé foram os contemplados com a entrega de 156 títulos de regularização fundiária, mais uma etapa do programa Meu Lar, Minha Conquista, da Prefeitura de Cuiabá.

Com a visão de regularizar cerca de 20 mil lotes, o programa tem o objetivo de realizar o ‘sonho da casa própria’ de muitas pessoas.

“Entregar o titulo de propriedade é um passo importantíssimo para que a comunidade atinja aquilo que chamamos de cidadania, dignidade da pessoa humana e direito à moradia, que é o direito mais sagrado e mais humano que existe. Uma casa não é só uma casa, mas sim um patrimônio, uma conquista que representa um pouco da história dos que vivem nela. E hoje, a maior realização de alguém é saber que lutou anos por uma coisa que agora é sua. E a maior conquista e satisfação é deixar o bem aos seus filhos, é deixar o teto, o lar digno. Ou seja, é a garantia de uma vida digna e com o mínimo de conforto que eles merecem”, explicou Emanuel.

A presidente do bairro Bela Vista, Professora Lene, reforça que é muito importante que o Município continue a investir na dignidade e cidadania da população cuiabana.

“Para nós, ações como esta são muito importantes e significativas, pois elas têm o poder de transformar vidas e de converter sonhos em realidade. E é muito valiosa esta iniciativa da prefeitura, de olhar pelos moradores de nosso bairro e os bairros vizinhos, ao entregar estes títulos, que significam reconhecimento do suor e sacrifícios feitos, ao longo da vida, finalmente”, pontuou a presidente.

Gonçalo de Campos Martins, natural de Chapada dos Guimarães, mas que escolheu construir a vida em Cuiabá e vive no bairro Vale do Carumbé há mais de 20 anos, conta que a luta para conquistar um patrimônio é árdua, mas quando vem o reconhecimento, é difícil de segurar a emoção.

“Isso que está acontecendo hoje representa tudo para mim. Me sinto muito bem, muito feliz e realizado. Tenho muita gratidão por estar recebendo esta conquista, pela qual lutei a vida toda com minha família. Demorou, mas chegou a hora” contou, com os olhos marejados de alegria.

Até o final deste ano, o Município de Cuiabá planeja beneficiar a famílias de aproximadamente outros 20 bairros da capital. Com Assessoria da Prefeitura