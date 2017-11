Promotores de Justiça concedem coletiva e criticam Executivo sobre Programa de Regularização Ambiental

RETROCESSO

DA REDAÇÃO

Promotores de Justiça, que atuam na Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado, concedem coletiva nesta terça-feira (07/11), às 14h, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, sobre o Programa proposto pelo Poder Executivo para Regularização Ambiental no Estado de Mato Grosso.

Além de prever a possibilidade de compensação fora do Estado, o projeto possibilita novas anistias a desmatamentos recentes, amplia benefícios aos latifúndios e traz prejuízos para a agricultura familiar e aos pequenos proprietários.

Para o MPE, a proposta do Governo do Estado representa retrocesso ambiental e causará danos irreversíveis ao meio ambiente.