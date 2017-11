Sine de Cuiabá oferece mais de 50 vagas de emprego nesta semana

OPORTUNIDADE

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

O Sine de Cuiabá está com 54 novas vagas de emprego, com oportunidades nas áreas administrativa, comercial, segurança, incluindo para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado no Shopping Popular, portando Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), RG, CPF e comprovante de residência.

De segunda a sexta-feira no horário das 7h às 17h.

O secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico ressalta que o Sine está sempre em busca de vagas para ofertar aos cuiabanos e também auxilia quem quer sair da informalidade a retirar o MEI (Micro Empreendedor Individual), muito utilizado para quem quer ser dono do seu próprio negócio.

Veja a relação de empregos para esta semana:

Analista de Desenvolvimento de Sistema (1)

Auxiliar de Orientação Pedagógica (1)

Consultor de vendas (1)

Eletricista de Instalações

Veículos e Máquinas (1)

Pintor de Letreiros (1)

Repositor de Mercadorias (1)

Vendedor Ambulante (1)

Vendedor em domicilio (1)

Vagas para Pessoas com Deficiência:

Auxiliar Administrativo (3)

Auxiliar de Almoxarifado (2)

Auxiliar de Cozinha (1)

Auxiliar de Limpeza (1)

Copeiro (1)

Empacotador a mão (1)

Mensageiro (1)

Operador de Caixa (1)

Recepcionista/Atendente (2)

Vendedor Interno (5)

Vigilante (28).

Com Assessoria da Prefeitura