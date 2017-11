Turismo mato-grossense é promovido em feira realizada em Londres

WTF LONDON 2017

RENATA MENEZES / REPÓRTER SEDEC

As belezas mato-grossenses estão sendo mostradas durante a ‘WTF London 2017’, realizada de 6 a 8 de novembro, na capital inglesa.

Para representar o Governo do Estado, uma equipe da adjunta de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) participa do evento a convite do Ministério do Turismo como coexpositor no estande do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).

O objetivo é promover os seus principais polos turísticos, roteiros, passeios e outras informações com folhetos, mapas e materiais audiovisuais. Também integram a comitiva mato-grossense operadoras de turismo, empresários e agentes de viagem.

Com expectativa de público de mais de 50 mil pessoas, a organização da feira espera superar os números da edição do ano passado que contou com cerca de 9,9 mil compradores.

Este ano, são cinco mil expositores de 182 países, com a participação de aproximadamente dez mil compradores do ‘WTM Buyers Club’, prevendo assim a geração de mais de US$ 3,8 bilhões em negócios.

Conforme o secretário adjunto de Turismo, Luis Carlos Nigro, iniciativas como esta são muito importantes para promover os atrativos da região de forma global, pois, um evento internacional congrega gente do mundo todo interessada em um mesmo objetivo.

“Saber que o nosso Estado está presente em um evento tão gabaritado como a WTF, nos deixa ainda mais confiantes para seguir com o nosso trabalho de estruturar e desenvolver cada vez mais o turismo em Mato Grosso. No evento, temos a oportunidade de divulgar e, ao mesmo tempo, comercializar os pacotes de viagens ‘in loco’, para milhares de compradores ansiosos por novidades, lugares diferentes, e é isso que temos para oferecer”, defende Nigro.

Outros países também participam da WTF, como Peru, Caribe, Uruguai, Argentina, El Salvador e Costa Rica no espaço destinado para a América Latina. Segundo a diretora da WTM Latin America, Luciane Leite, a WTF é uma oportunidade única para que os empresários do Turismo possam conhecer o que está sendo feito por diferentes players do segmento e antecipar tendências.

“Todos os produtos do portfólio WTM têm o objetivo de gerar muito mais do que networking. Queremos multiplicar os negócios, criando parcerias comerciais sólidas”, conta Luciane.

A WTF

O WTM Inspire Theatre – um anfiteatro de 300 lugares – volta ao pavilhão do evento, após seu lançamento no ano passado.

Cerca de 80 seminários serão realizados ao longo dos três dias, abordando todos os principais segmentos, como aviação, hotéis, turismo esportivo, turismo responsável, blogs, redes sociais e tecnologia de viagem.

Entre os palestrantes já confirmados estão Carolyn McCall, CEO da EasyJet, e Terry Jones, fundador da Travelocity.

Para aumentar o montante de negócios gerados pelo evento, uma das estratégias pensadas para esta edição foi acrescentar mais um dia de rodada de negócios ‘Speed Networking’.

No último dia do evento acontecerá ainda uma sessão especial dos ‘Influenciadores Digitais’.