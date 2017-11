Duas pessoas ficam feridas após acidente envolvendo carro e moto; Veja fotos

NA AV. DO CPA

Um acidente, no início da tarde desta terça-feira (7), deixou o trânsito lento na Avenida do CPA, em frente ao Shopping Pantanal, em Cuiabá.

Uma moto acabou colidindo em um carro, Ford K, que ia em direção centro-bairro.

As vítimas tiverem ferimentos leves e foram atendidas pelo SAMU no local do acidente.

Após os atendimentos, o motociclista foi autuado e encaminhado pela Policia Civil para a delegacia por conduzir o veículo sem habilitação.

Além disso, a motocicleta foi apreendida por estar com o licenciamento atrasado desde 2013.

Agentes de trânsito foram até o local para normalizar o tráfego na região.

Veja imagens: