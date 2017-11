Aliado de Mauro Mendes, apresentador de TV pede exoneração do Procon de Mato Grosso

BAIXA NO EXECUTIVO

MATO GROSSO MAIS

O staff do Governo Pedro Taques (PSDB) teve uma baixa nesta segunda-feira (6). O ex-vereador e apresentador de TV, Onofre Júnior (PSB), que comandava o Procon de Mato Grosso, pediu exoneração do cargo.

A informação consta no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7).

Ainda não se tem informações de quem será o substituto de Onofre no Procon/MT.

Onofre assumiu o lugar de Gisela Simona Vieira de Souza, que estava no cargo há 9 anos, no dia 21 de março deste ano.

A entrada de Júnior na Superintendência do Procon de Mato Grosso foi meio ruidosa, já que a ex-coordenadora só foi comunicada da sua exoneração por meio do Diário Oficial do Estado.

Em post no Facebook, Gisela Simona ‘agradeceu’ o Governo.

“Foi a forma que meu governador Pedro Taques entendeu mais humana para dizer adeus, não preciso mais de sua força de trabalho nessa função…”, diz trecho do post.