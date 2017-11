Ex-vereador de Mato Grosso é investigado por superfaturar pagamento à empresa em 800%

QUASE R$ 1 MILHÃO

MATO GROSSO MAIS

O Ministério Público do Estado começou a apurar suspeitas de irregularidades no edital da licitação Tomada de Preços nº01/2015, que contempla a locação e manutenção de software, celebrado pelo então Presidente da Câmara de Vereadores de Rondonópolis (250 km de Cuiabá), Lourisvaldo Manoel de Oliveira.

No documento publicado pelo MPE, as suspeitas apontam favorecimento para a empresa que já prestava os mesmos serviços à Câmara Municipal, bem como ainda um aumento de 800% entre o valor licitado e o valor efetivamente pago no contrato, considerando que deveria ser pago R$ 100.050,00, quando na realidade o pagamento chegou a R$ 900.000,00.

Ainda será investigado se ocorreu ato de improbidade administrativa que possa ter ocasionado enriquecimento ilícito, dano ao erário e/ou violação aos princípios regentes da Administração Pública.

O promotor de Justiça, Wagner Antonio Camilo, determinou que seja oficiado à Câmara Municipal de Rondonópolis requisitando cópia integral do processo administrativo da licitação Tomada de Preços nº01/2015 para serviços de locação e manutenção de software, do respectivo contrato e de eventuais termos aditivos e respectivos memorandos e justificativas, bem como ainda do extrato de notas de empenho, notas de empenho, ordens de pagamento, notas fiscais, medições e cheques relativos à referida prestação de serviço, no prazo de dez (10) dias.

Camilo também determinou que seja oficiado ao Tribunal de Contas de Mato Grosso requisitando cópia integral do processo nº 214710/2016, relativo à auditoria de conformidade referente aos atos de gestão do exercício de 2016 da Câmara Municipal de Rondonópolis, no prazo de quinze (15) dias.

A 2ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis instaurou um inquérito para investigar as suspeitas no dia 31 de outubro.