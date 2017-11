Governo mantém confiança em Luiz Soares e rebate críticas do presidente do PSDB

TUCANOS EM CRISE

MARCOS SALESSE - DA REDAÇÃO

O secretário da Casa Civil de Mato Grosso, deputado estadual Max Russi (PSB), disse, em entrevista à Radio Capital FM, na manhã desta terça-feira (7), que o governador Pedro Taques (PSDB) tem total confiança em seu secretário de Saúde, Luiz Soares.

As divergências dentro do partido de Pedro Taques, envolvem o presidente da sigla e deputado Federal, Nilson Leitão, e o secretário de Saúde, escolhido por Taques, Luiz Soares, que segundo o deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB), os membros do partido não concordam com a postura de Soares frente à pasta.

Na entrevista, o secretário Max Russi disse que as divergências no partido são pontuais e afirmou a total confiança do governador no trabalho desempenhado por Luiz Soares.

“Essas divergências são pontuais, Nilson tem suas divergências com o secretário. O secretário Luiz Soares tem feito alguns cortes importantes, tem feito algumas ações, já foi secretário de Cuiabá, Várzea Grande, tem um conhecimento amplo de saúde. Tem toda confiança do governador Pedro Taques, o governador confia no Luiz Soares, acredita no trabalho dele.”, disse Max Russi.

OUÇA AQUI TRECHO DA ENTREVISTA

CLIMA TENSO

As divergências entre Nilson Leitão e o secretário Luiz Soares é apenas a ponta de uma crise instalada no PSDB.

Em meio à possível candidatura de Nilson Leitão ao Senado, o governador Pedro Taques começou a ver sua reeleição desandar, já que para conseguir aliança com outros partidos, o PSDB precisará abrir mão de uma majoritária.

Com uma convenção marcada para próxima sexta-feira (10), para eleger o novo diretório da sigla, em que Paulo Borges pode se consolidar como o novo presidente regional do partido, Pedro Taques foi colocado ainda mais distante das decisões da legenda, uma vez que, o governador cumpre missão internacional na China e na Alemanha, e não comparecerá na convenção.

Na última sexta-feira (3), após uma coletiva de imprensa sobre a viagem à China, Mato Grosso Mais questionou Pedro Taques sobre sua suposta saída do PSDB.

O governador evitou responder, mas deixou um sorriso, que para muitos já pode significar uma grande resposta.

*Sob supervisão do editor.