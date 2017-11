Neto critica Felipe Melo e, no Twitter, Valdívia provoca

CLIMA TENSO

O comentarista esportivo Neto voltou a polemizar em seu programa. Nesta segunda-feira, o ex-jogador deu sua opinião sobre a confusão entre Felipe Melo e Clayson, no intervalo do derby e criticou o volante palmeirense. No Twitter, outro conhecido da torcida do Palmeiras e também desafeto de Neto se meteu na confusão. O Mago Valdívia apareceu e comentou a fala de Neto.

“Tudo mentira, vc não briga Neto vc processa. aliás vc já disse q m processo(sic)? Fortão só de boca velho. Quando recebe sai chorando na justiça rss — tuitou Valdívia — Melhor não responder , se não vai na justiça processar o homem de ferro, fortão, briguento. Kkkk na huela só se for com advogados”, finalizou o Mago

Felipe Melo arremessou uma munhequeira no atacante corintiano alegando que o mesmo havia cuspido na direção dele antes.

Primeiro, Neto saiu em defesa de Clayson, afirmando que o atacante não havia cuspido e relembrando o caso em que ele mesmo cuspiu no árbitro José Aparecido, no campeonato paulista de de 1993 e depois mudou de ideia quanto a cusparada de Clayson.

“Eu [sou] o único sujo que tem no futebol, que cuspi. O menino, não. Ele, não. Não venha com palhaçada que você não vai entrar nessa. Briga comigo, meu irmão. Você que é trouxa. Se quiser vir ao programa, vem aqui discutir, porque você é bonzão fora, com um monte de gente. Aqui, não”, falou o comentarista.

Veja na íntegra a fala de Neto:

Tem muita gente que acha que é espertinho, né? Quer transferir a responsabilidade dos erros. A única pessoa que cuspia aqui no futebol brasileiro era eu, que cuspi no José Aparecido. Foi imperdoável o que eu fiz. E ele já me perdoou e pedi perdão para Deus. O único vagabundo, sem vergonha, o único cara que fez esse negócio nojento fui eu, mais ninguém. Isso é um recado para você, Felipe Melo. Parar de dormir na garagem, de transferir os seus erros para os outros. Eu [sou] o único sujo que tem no futebol, que cuspi. O menino, não. Ele, não. Não venha com palhaçada que você não vai entrar nessa. Briga comigo, meu irmão. Você que é trouxa. Se quiser vir ao programa, vem aqui discutir, porque você é bonzão fora, com um monte de gente. Aqui, não. E aqui não vai ter matéria em cima do menino, não. Vamos mostrar outras coisas de você. Você é ídolo para os palmeirenses sem jogar nada. Por sinal, não joga nada. Perdemos uma Copa do Mundo por sua causa (…) Na verdade, o Clayson cospe mesmo. É verdade, e eu não minto na televisão, não uso a televisão. Um erro não justifica o outro. O que fez o Felipe Melo eu não sei, mas não dá direito do Clayson cuspir nele. O Felipe Melo tem que ser mandado embora do Palmeiras por tudo o que fez, mas quem começou foi o Clayson, que tem que ser punido (…) Esse cara só fez coisa errada no Palmeiras. Aí vem falar em ser bíblico, evangélico, não sei o quê. Ô meu irmão, os caras que estão em todos os presídios em todos os lugares do mundo viraram evangélicos, tem a Bíblia lá (…) E vocês acham que ele é ídolo do Palmeiras. Ídolo do Palmeiras é o Velloso, é o Marcos, Ademir da Guia, Evair, Djalminha, o Luizão. Ele, não. Ele só conseguiu fazer com que o Palmeiras não ganhasse nada, é o maior culpado