Personalidades e partidos políticos gostam da ideia de ter desembargador do TJMT como candidato ao Governo

EM 2018

DA REDAÇÃO

Personalidades da sociedade mato-grossense e alguns partidos políticos já começam a gostar da ideia de ter o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando de Almeida Perri, como futuro candidato ao Governo do Estado em 2018.

Perri, que é considerado decano no Poder Judiciário, já foi presidente do TJMT e relator da polêmica investigação sobre os grampos ilegais no Estado.

Considerado linha dura, o magistrado já mandou para prisão quatro ex-secretários de Estado e conseguiu aposentar 10 magistrados quando foi corregedor-geral do TJMT.

Se o desembargador também gostar da ideia, ele poderá enfrentar o governador Pedro Taques (PSDB) nas urnas, além de outros possíveis candidatos como Antonio Joaquim, Mauro Mendes, Jayme Campos e até mesmo Blairo Maggi.