ENERGIA ELÉTRICA LIDERA

DA REDAÇÃO / ASCOM PROCON-MT

O Procon Estadual, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), registrou 3.051 atendimentos no mês de outubro.

Por meio do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), foram 2.173 registros, enquanto pelo atendimento online (http://www.consumidor.gov.br), foram 878 reclamações em Mato Grosso.

No Sindec, o campeão de reclamações foi a área “Serviços Essenciais”, com 1.326 atendimentos. Liderando o setor, está a categoria “Energia Elétrica”, com 736 registros, seguido por “Água e Esgoto”, que teve 347 reclamações, e “Telefonia Celular”, com 162.

Em segundo lugar, está a área “Assuntos Financeiros”, com 326 reclamações: 124 para a categoria “Banco Comercial”, 55 para “Cartão de Crédito” e 45 para “Outros Contratos”.

A área “Produtos” ocupa o terceiro lugar do ranking, com 246 atendimentos, sendo 32 para “Telefone” (convencional, celular, interfone, etc.), 26 para “Eletrônico Importado” e 13 para “Vestuário” (Calçado/Roupa).

Já a área “Serviços Privados”, com 202 registros, está na quarta posição do ranking de atendimentos presencias, registrando 54 procedimentos para “TV Por assinatura” (Cabo, Satélite, etc.), 28 para “Escola” (Pré, 1º, 2º Graus e Superior) e 24 para “Agências e Operadoras de viagens” (pacotes turísticos).

A categoria “Habitação” aparece em quinto lugar, com 33 reclamações, seguida de “Saúde”, com 28 registros, e “Alimentos” com 12 reclamações.

Integram o banco de dados do Procon Estadual os registros efetuados na sede do órgão e nos postos de atendimento do Ganha Tempo da Praça Ipiranga, da Assembleia Legislativa (ALMT) e do Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping.

Atendimento online

Por meio da plataforma http://www.consumidor.gov.br, o Procon registrou 878 reclamações em Mato Grosso. A área “Telecomunicações” foi a mais demandada, com 406 registros.

Em segundo lugar, estão os “Serviços Financeiros”, com 266 reclamações; e em terceiro “Produtos de Telefonia e Informática”, com 94 registros.

Na quarta posição da plataforma, está a categoria “Produtos Eletrodomésticos e Eletrônicos”, com 33 reclamações e, em quinto lugar, aparece a categoria “Demais Produtos”, com 29 reclamações.

O sexto lugar é ocupado pela área “Transportes”, com 25 registros, e o sétimo pela categoria “Demais Serviços”, que teve 19 registros. Em oitavo lugar, com quatro reclamações, está a área “Saúde” seguida por “Água, energia e gás”, em nono lugar, com dois registros.

As categorias ”Alimentos”, “Educação”, “Habitação” e “Turismo/Viagens” não tiveram reclamações registradas no mês de outubro na plataforma http://www.consumidor.gov.br.

Serviço

O Procon-MT atende na sede estadual, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), nº 917, Edifício Eldorado Executive Center – Bairro Araés, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, para registro de reclamações, audiências, consulta de processos e protocolo de documentos.

No posto do Ganha Tempo da Praça Ipiranga, o atendimento ao público também é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e do Várzea Grande Shopping, das 10h às 19h.

No posto da Assembleia Legislativa, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 151 ou (65) 3613-8500.