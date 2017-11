Secretária de Cultura abre as inscrições para o 1º MT Lab

PROJETOS AUDIOVISUAIS

ANGÉLICA MORAES / REPÓRTER SEC-MT

A Secretaria de Estado de Cultura, por meio do Mato Grosso Criativo e em parceria com o Sebrae MT realiza, de 20 a 24 de novembro, o 1º Laboratório de Desenvolvimento de Projetos de Negócios Audiovisuais (MT Lab) no Centro de Eventos do Pantanal. As inscrições são gratuitas e estão abertas de 07 a 11 de novembro neste link.

O formato Lab é considerado a principal plataforma no Brasil que incentiva o aprimoramento e a capacitação profissional, ao mesmo tempo em que estimula o desenvolvimento e a criação de projetos para o mercado audiovisual.

Durante cinco dias, duplas de representantes dos projetos selecionados participam de diversas atividades orientadas por consultores especializados.

As ações ainda dispõem de consultorias integrais aos projetos em aspectos fundamentais como roteiro, direção e produção executiva.

Por destacar-se como plataforma de fomento à produção audiovisual, o MTLab acontece em um momento especial do audiovisual mato-grossense que entrega ao mercado 13 novas produtos audiovisuais oriundos do Edital de Produção Audiovisual realizado em 2016, além de cinco roteiros do Edital de Desenvolvimento de Roteiros do mesmo ano, ações realizadas pela Secretaria de Estado de Cultura.

Com a realização da 8ª Maratona de Negócios Criativos – Semana do Audiovisual, importante ação realizada em outubro pelo Mato Grosso Criativo, Sebrae e SEC no fomento da Economia Criativa, confirmou-se o potencial de mercado dos projetos audiovisuais de Mato Grosso por meio dos negócios realizados durante a Rodada de Negócios.

A ação contou com a presença das empresas Canal Brasil, Elo Company, CineBrasilTV, Globo News, TVCA e Fox Latin América.

Vários projetos fecharam negócios durante a rodada e há outros em fase de negociação.

Com os resultados desta ação, viu-se a necessidade de uma capacitação voltada para projetos com maior capacidade de negócio.

O MTLab é um mecanismo de profissionalização dos realizadores e do mercado do audiovisual que está em crescente e promissora expansão, além de um primeiro passo para a consolidação das ações do Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mato-Grossense (Prodam).

Podem se inscrever projetos de longa-metragem e séries brasileiras para TV nas categorias ficção e documentário, representados por diretor e produtor de Mato Grosso.

Serão selecionados, preferencialmente, seis projetos de longa-metragem ficcionais ou documentais, seis projetos de série para TV, totalizando 12 projetos.

A seleção de projetos terá como critérios principais as qualidades artísticas e técnicas, factibilidade e viabilidade de produção, potencial e originalidade da proposta, estágio de desenvolvimento e qualidade dos materiais obrigatórios apresentados.

Após o preenchimento e envio do formulário é preciso enviar o roteiro para o e-mail mtcriativo@cultura.mt.gov.br para finalizar a inscrição.

Consultores

Toni Venturi (roteiro/direção – ficção) é formado em cinema na Ryerson University, Toronto, Canadá. Foi um dos criadores e diretores da série de documentários Gente que Faz, produzida nos anos 90. Sócio-dirigente da produtora de cinema e audiovisual Olhar Imaginário, drigiu sete longas-metragens que receberam 67 prêmios em festivais nacionais e internacionais.

Entre os trabalhos de sua autoria estão Latitude Zero, Cabra-Cega, Estamos Juntos, O Velho – A História de Luiz Carlos Prestes, Dia de Festa (2006), Rita Cadillac – A Lady do Povo. Atualmente está com seu novo filme A Comédia Divina, com Murilo Rosa e Monica Iozzi, em cartaz nos cinemas do Brasil.

Tereza Machado (produção executiva – ficção) iniciou sua carreira na França onde ocupou por 9 anos a posição de Diretora de Coproduções e Distribuição Internacional na Hamster Productions do grupo americano ABC/Capital Cities. Em 2004 fundou, no Rio de Janeiro, a produtora Passaro Films e, desde então, produziu os longas Maresia, de Marcos Guttmann, Meu Pé de Laranja Lima e O Outro Lado da Rua, de Marcos Bernstein, Dia de Festa, de Toni Venturi e Pablo Giorgieef. É coprodutora dos filmes Parada Final 174, de Bruno Barreto e Agreste, de Paula Gaitan e produtora associada do documentário Amazônia Eterna, de Belisario Franca.

Paola Prestes (roteiro/direção – documentário) é documentarista independente. Iniciou sua carreira em publicidade, realizando documentários etnográficos para a Ogilvy e outras agências. É doutoranda na ECA-USP, no Programa de Meios e Processos Audiovisuais. Tem dado aulas e oficinas de documentário em instituições como o MIS, Sesc, Istituto Europeo di Design, Senac e na pós-graduação em Cinema Documentário da FGV.

Em 2000, criou a produtora independente Serena Filmes. Seu primeiro longa-metragem Flávio Rangel – o teatro na palma da mão, estreou na 33º Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O segundo, Massao Ohno – Poesia Presente, foi apresentado 39º Mostra e em 2018 estará no canal Curta!

Daniela Capelato (produção executiva – documentário) é formada em Comunicação, com passagem pelo Institut National de L’Audiovisuel (INA) na França; produtora, roteirista e curadora de documentários, filmes, séries e festivais, entre eles: Santo Forte de Eduardo Coutinho; Viajo porque preciso, Volto porque te amo de Marcelo Gomes e Karim Ainouz; Elena de Petra Costa, Joaquim de Marcelo Gomes. É consultora permanente de Histórias que Ficam, da Fundação CSN.