Secretaria objetiva fortalecer e ampliar tratamentos alternativos

SAÚDE COLETIVA

OZIANE RODRIGUES , REPÓRTER SMS

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) planeja fortalecer e ampliar os tratamentos alternativos na Capital, por meio das ‘Práticas Integrativas e Complementares em Saúde’ .

A declaração foi dada pela titular da pasta, Elizeth Lúcia de Araújo, durante abertura do 1º Encontro Estadual de Saúde Coletiva, na segunda-feira (06).

No ato, a gestora pontuou que a prática milenar teve início na Capital em 2004, com o ‘Programa de Plantas Medicinais e Fitoterápicas (Fitoviva)’, transformou-se em Lei Municipal em 2007 e ganhou força em 2014 com a criação da Unidade de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (URPICS), localizada no Horto Municipal. Este ano, tornou-se Política Municipal por meio da Resolução nº 23/2017 e desde então foi inserida na Unidade de Saúde do bairro Despraiado. Entretanto, o objetivo da SMS é ampliar para todas as Atenções em Saúde, inclusive a Secundária.

“Queremos disponibilizar espaços adequados e profissionais capacitados para realizarem nas ante-salas de todas as Unidades de Saúde, especialmente nas Policlínicas, Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAs) e até mesmo no Pronto Socorro às Práticas Integrativas. Essa modalidade que inclusive foi reconhecida e institucionalizada pelo Sistema Único de Saúde com a publicação da ‘Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)’, em 2006, cuida do corpo na parte emocional e também no psicológico. Com o equilíbrio entre corpo e mente proporcionada pelas terapias, a SMS visa diminuir a dor e contribuir com a medicina convencional na cura dos sintomas e das doenças”, considerou a secretária.

Localizado na Regional Sul, no Coxipó, o Horto Florestal Tote Garcia oferece dentre as principais terapias o reiki, yoga, auriculoterapia, homeopatia, nutrição funcional e aromaterapia.

Os serviços possuem horários específicos podendo ser agendados pelo telefone (65) 3665-2420 ou encaminhados via Unidade Básica de Saúde. Na Unidade Despraiado, as terapias podem ser agendadas no local.

Confira a agenda de atividades do Horto

Atendimento Social – Segunda a quinta-feira (13h às 17h)

Auriculoterapia – Segunda a quinta-feira (13h às 17h)

Benzeção – Sexta-feira (09h às 10h)

Café da Manhã Solidário e Terapêutico – Sexta-feira (08 às 09h)

Homeopatia – Segunda e terça-feira (08h às 12h e 14h às 17h), quinta-feira (14h às 17h) e sexta-feira (08h às 12h)

Leitura Biológica – Terça-feira (07h30 às 11h30)

Nutrição Funcional – Segunda, terça e quarta-feira (13h30 às 17h)

Reiki – Terça e quinta-feira (08h às 12h e 13h30 às 17h)

Terapia Comunitária Integrativa – Sexta-feira (09h às 11h)

Terapia de Body Talk – Segunda e quarta-feira (07h30 às 17h)

Trilha Guiada Saúde e Ambiente – Segunda a quinta-feira (07h30 às 17h) e na sexta-feira no período vespertino.

Yoga – Quarta-feira (16h às 17h)

Biondaza – Quinta-feira (15h30 às 16h30)

Florais de Minas – Terça e sexta-feira (08h às 11h30 e 13h30 às 17h)

Aromaterapia – Segunda a quinta-feira (13h30 às 17h) e sexta-feira (08h às 11h30).