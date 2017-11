Sinfra abre inscrições para workshop de projetos para rodovias

PLATAFORMAS BIM

ERICKSEN VITAL / REPÓRTER SINFRA

Estão abertas as inscrições para os engenheiros, empresários, estudantes e interessados em participar do 1º Workshop de Projetos de Infraestrutura em BIM (Building Information Modeling), que será realizado na quinta-feira (09), no auditório da Fecomércio, na AV. do CPA, em Cuiabá.

“A plataforma BIM é uma metodologia que trabalha o projeto de forma integrada, onde ganha muito em qualidade. A intensão nossa é que modernizando as formas de melhorar e analisar os projetos de engenharia terá um ganho de qualidade nos projetos que serão elaborados daqui para frente”, disse o superintendente de engenharia da Sinfra, Paulo Fernandes.

Reconhecida mundialmente, a Plataforma BIM é apontada por especialistas como a ferramenta mais moderna da atualidade quando o assunto é a elaboração de projetos de engenharia.

Na prática, ela oferece a possibilidade de projetos em 3D (três dimensões) e não mais em 2D.

As inscrições podem ser feitas pelo site. O atendimento à imprensa será feito a partir das 13h30, no hall do auditório da Fecomércio. Autoridades presentes ao evento concederam entrevistas antes das palestras da tarde.

De olho nesta tecnologia, o Governo de Mato Grosso, em parceria com a Academy BIM, promoverá a primeira edição do workshop que irá discutir as maiores contribuições e aspectos relevantes da plataforma BIM.

Durante o evento, às 14h, será anunciado que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) será a primeira instituição pública do país o lançar um edital para projetos de rodovias utilizando a plataforma BIM.

Maior autoridade do Brasil na utilização do BIM em projetos de infraestrutura, o engenheiro civil Pedro Soethe irá proferir a palestra “BIM para Infraestrutura Rodoviária – Maximizando os Investimentos”, a partir das 15h30.

Confira a programação completa abaixo

07H30

Credenciamento | Welcome Break

8H -12H

Palestra: BIM para edificações

Ademir José Moraes (Engenheiro Civil e Diretor da ABIM Academy)

13H30 – 14H

Atendimento à imprensa (Hall do auditório)

14H – 14H30

Abertura Oficial do Evento | Autoridades

Premiação Troféu BIM Academy à SINFRA (lançamento de edital para contratação de Projetos Rodoviários com Plataforma BIM)

14H30-15H

Palestra de Abertura | Apresentação do Edital da SINFRA para Projetos em Plataforma BIM

Paulo Fernandes (Superintendente de Engenharia da SINFRA) e Isaaque Nascimento Filho (Engenheiro Civil da SINFRA e professor da UNIC)

15H- 15H30

Debate

15H30 – 17H30

Palestra: BIM para Infraestrutura Rodoviária – Maximizando os Investimentos

Engenheiro Civil Pedro Soethe (Maior Autoridade do Brasil na utilização do BIM em projetos de Infraestrutura)