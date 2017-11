LEI 10.609/2017

O conselheiro interino do Tribuna de Contas do Estado, João Batista de Camargo Júnior, atendeu ao pedido feito pela equipe técnica de sua relatoria e deferiu a medida cautelar determinando ao governador Pedro Taques (PSDB) que suspenda aplicação da Lei nº 10.609/2017.

A Lei foi publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 11 de outubro deste ano, e prevê reajuste em 6% os subsídios dos agentes de administração fazendária (AAF), da Secretaria de Fazenda do Estado, com a data retroativa de 1º de julho, sem prejuízo da Revisão Geral Anual (RGA).

João Batista Camargo Júnior também mandou notificar Pedro Taques (PSDB) e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Eduardo Botelho (PSB), para que os mesmos repassem informações que compuseram o trâmite legislativo da Lei Estadual nº 10.609/2017, para fins de verificação da existência, suficiência e adequação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro ali colacionada, nos termos exigidos pelo art. 113 do ADCT, da Constituição Federal e pelos artigos 16 e 17 da LRF.

Conforme relatório da equipe técnica, apesar de o Poder Executivo já ter extrapolado o limite prudencial de gastos com pessoal, mesmo assim Pedro Taques sancionou a Lei nº 10.609, de 11 de outubro de 2017, a qual concedeu reajuste de subsídio de servidores da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), na carreira dos Agentes de Administração Fazendária – AAF, em contrariedade expressa ao que determina a LRF.

Por causa dessa situação, a relatoria do conselheiro João Batista Camargo Júnior propôs a expedição de medida cautelar, no sentido de que fosse determinada a suspensão de todos os atos derivados da Lei nº 10.609/2017.

Diante disso, João Batista mandou notificar o governador, para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento dessa comunicação, pudesse se pronunciar quanto ao apontamento da equipe técnica.

No dia 11 de outubro de 2017, o Tribunal de Contas divulgou no Diário Oficial Eletrônico de Contas (DOC) nº 1218, em edição extraordinária, Termo de Alerta emitido por este Conselheiro Interino (Documento Digital nº 284723/2017, constante no Processo nº 26598-5/2017/TCE-MT), com a advertência ao Governo acerca do excesso de gastos com folha de pessoal.

De acordo com o art. 264, § 3º,do RI-TCE/MT, considera-se como data da publicação o primeiro dia seguinte ao da divulgação no DOC, qual seja, o dia 16 de outubro de 2017.

Entretanto, no mesmo dia 11 de outubro de 2017, foi sancionada e publicada a Lei nº 10.609, de 11 de outubro de 2017, no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 27123 (Documento Digital nº 288417/2017, constante nestes autos), a qual concedeu reajuste do subsídio dos servidores da carreira dos Agentes de Administração Fazendária – AAF.

Na visão da equipe técnica, esse reajuste, escalonado em três exercícios, com efeitos retroativos a partir de 1º de julho de 2017, e sem prejuízo da revisão geral anual, teria contrariado expressamente a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

RESPOSTA DO GOVERNO DO ESTADO

Em sua defesa, Pedro Taques argumentou que as verbas de natureza indenizatória não poderiam ser abrangidas pela medida cautelar em análise, haja vista que seriam despesas não contabilizáveis como despesas de pessoal, nos termos do artigo 18 da LRF.

Para tanto, o Governo mencionou como precedente julgado do TCE-MT, exarado no Processo nº 6924-8/2012, que julgou as Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Juscimeira, no exercício de 2011.

Segundo a defesa, esse julgado demonstraria a posição deste Tribunal acerca do tema, o que seria corroborado pela Resolução de Consulta nº 05/2011 (processo nº 20.979-1/2009), além do Acórdão nº 2.379/2002, ambas decisões exaradas por esta Corte.

Por isso, pugnou pela desconsideração dos artigos 4º e 5º, da Lei nº 10.609/2017, desta medida cautelar, tendo em vista que essas gastos seriam relativos somente às verbas indenizatórias, que não poderiam consideradas como despesas de pessoal e estariam fora do objeto desta representação.

Como já mencionado acima, o representado requereu que, para os efeitos da aplicação do artigo 22 da LRF, as verbas de natureza indenizatória não poderiam ser abrangidas pela medida cautelar e que deveriam ser sustados, exclusivamente, os efeitos dos artigos 1º, 2º e 3º, da Lei nº 10.609/2017