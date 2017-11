Acidente entre ônibus de viagem e carreta deixa um morto e vários feridos na BR-364; veja fotos

TRAGÉDIA NA RODOVIA

Um acidente entre um ônibus da Viação Juína e uma carreta deixou uma pessoa morta e várias pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

A batida aconteceu por volta das 4h30 da madrugada desta quarta-feira (8) na BR-364, km 458, próximo da fazenda de João Arcanjo Ribeiro, perto do Trevo do Lagarto.

O motorista da carreta, R. M., de 40 anos, não teria resistido aos ferimentos e morreu no local do acidente.

O número de feridos ainda é desencontrado, já que o Bombeiros citam 35 passageiros no ônibus com 7 pessoas feridas, que foram encaminhadas ao pronto-socorro de Várzea Grande.

A Concessionária Rota do Oeste diz que o número de feridos é de 56 pessoas, quantidade de pessoas que estariam no ônibus.

A informação é de que ninguém teve ferimentos graves.

Segundo a concessionária Rota do Oeste, as primeiras informações são a de que a carreta teria invadido a pista do ônibus, indo parar na faixa de domínio.

O tráfego no local segue em operação Pare e Siga, com alternância a cada 15 minutos.

O impacto da batida foi tão forte que o ônibus saiu da pista e tombou.

Ao todo, prestaram socorro às vítimas 4 ambulâncias do Samu, 3 da Rota do Oeste e mais 2 do Estado.

Algumas vítimas estão sendo encaminhadas para unidades de saúde próximas e outras em atendimento no local.

A Concessionária encaminhou também viaturas de resgate, guincho e a UTI móvel.

As causas do acidente serão apuradas.

