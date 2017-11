SINDICÂNCIA ABERTA

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

A Polícia Militar teve de fazer uma citação por edital para tentar localizar um cabo da PM acusado de apresentar atestados médicos reiteradamente.

O militar é suspeito de estar desenvolvendo outros trabalhos em uma empresa do município de Primavera do Leste (241 km de Cuiabá).

A informação consta no Diário Oficial do Estado da última segunda-feira (6), quando foi aberta, por meio da portaria nº 264, uma sindicância para apurar supostas fraudes praticadas pelo militar lotado em Poxoréo (265 km de Cuiabá).

Ainda no documento, é informado que mesmo após diversas tentativas, o suspeito não foi encontrado no endereço que consta como sua residência.

Com isso, o cabo recebeu um prazo de 20 dias para se apresentar no 14º Batalhão de Polícia Militar de Primavera do Leste, para ser interrogado sobre os fatos, sob pena do processo correr em revelia.