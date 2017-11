Corpo de Bombeiros concede 7ª licença médica e investigação contra Izadora Ledur emperra

MORTE DE RODRIGO CLARO

MARCOS SALESSE - DA REDAÇÃO

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, Coronel Alessandro Borges Ferreira, deferiu a sétima licença médica para a 1ª tenente Izadora Ledur de Souza Dechamps, investigada no caso da morte do aluno bombeiro Rodrigo Claro.

A licença foi divulgada, por meio do Diário Oficial do Estado, no dia 1 de Novembro, com início no dia 16 de outubro até 13 de Janeiro de 2018.

A penúltima licença, a sexta, tirada por Ledur venceu no dia 15 de outubro.

A primeira licença ocorreu entre os dias 25 de novembro e 24 de dezembro de 2016, logo após a morte de Rodrigo Claro.

A segunda foi de 9 de março a 15 de março deste ano.

A terceira licença foi entre os dias 20 de março a 18 de maio.

O quarto atestado médico da oficial foi entre os dias 15 de maio e 17 de junho.

A quinta licença foi entre os dias 18 de junho e 17 de julho.

Por causa da licença médica, a tenente Izadora Ledur deixa de ser investigada pelo Conselho de Justificação do Corpo de Bombeiros, que tenta apurar as responsabilidades da oficial na morte do aluno Rodrigo Claro.

CASO RODRIGO CLARO

De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado, o fato aconteceu no dia 10 de novembro de 2016, durante o treinamento de atividades aquáticas em ambiente natural do 16º Curso de Formação de Soldado Bombeiro do Estado de Mato Grosso realizado na Lagoa Trevisan em Cuiabá.

O MPE destacou que apesar de apresentar excelente condicionamento físico, o aluno demonstrou dificuldades para desenvolver atividades como flutuação, nado livre, entre outros exercícios.

Ledur foi denunciada por crime de tortura com resultado morte do aluno Rodrigo Patrício Lima Claro.

Além dela, outros 5 militares também foram denunciados pelo mesmo crime.

Em sendo culpada, Izadora Ledur corre o risco de ser expulsa da Corporação, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

*Sob supervisão do editor.