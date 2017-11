Governo aguarda processamento da folha para pagar aposentados e pensionistas

APÓS GREVE

DA REDAÇÃO / COM GCOM

O Governo do Estado informa que, nesta quarta-feira (8), o Tesouro Estadual já disponibilizou os recursos para efetuar o pagamento dos aposentados e pensionistas.

No entanto, esclarece que aguarda o processamento da folha pelo MTPREV, que não havia iniciado os procedimentos em virtude da paralisação de cinco dias dos servidores da área meio, responsáveis por realizar esse trabalho.

Assim que o processamento for finalizado, a ordem de pagamento ao banco será efetivada e a previsão é a de que os valores sejam creditados nas respectivas contas dos inativos.

O Executivo reafirma que os servidores continuam sendo prioridade desta gestão, que não mede esforços para honrar com o pagamento dos salários, mesmo com as dificuldades financeiras pelas quais ainda passam o Governo Central e os Estados.