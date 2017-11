RDanillo abre seleção para vagas de emprego em diversas áreas

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

O Governo de Mato Grosso irá implantar um novo modelo na concessão do Terminal Rodoviário de Cuiabá Engenheiro Cássio Veiga Sá, visando melhoria da infraestrutura, onde à partir do dia 16 de novembro de 2017, inicia uma nova empresa na gestão do terminal rodoviário.

O RDANILLO “Paixão por Gente”, consultoria especializada em recrutamento e seleção foi contratada pela nova administradora da rodoviária de Cuiabá/MT, para recrutar e selecionar 41 profissionais em diversas áreas a saber:

15 Agentes de Limpeza, necessário noções de limpeza e ou jardinagem, remuneração de R$1.061,00+Vale Transporte.

13 Fiscais de Plataforma, necessário experiência com atendimento ao cliente, será um diferencial curso na área de segurança e ou vigilância, remuneração de R$1.293,00+Vale Transporte.

7 Atendentes, necessário experiência ou cursos na área de atendimento ao público, remuneração de R$1.293,00+Vale Transporte.

3 Supervisores de Turno, necessário experiência em supervisão de equipes. em área operacional, remuneração R$1.700,00+Vale Transporte.

2 Auxiliares Administrativo, necessário experiência na área administrativa, remuneração de R$1,600,00+Vale Transporte.

1 Auxiliar de Manutenção Predial (Eletricista), com experiência e curso NR10, remuneração de R$2,124,00+Vale Transporte.

Segundo a consultoria RDanillo, é necessário disponibilidade de horário para as funções sendo 3 turnos para as vagas das áreas operacionais: I – das 6h às 14h20, II – 14h às 22h20 ou III – 22h às 6h20, sendo de segunda a segunda, com 1 folga na semana. Para as vagas da área administrativa irá atuar em horário comercial. A remuneração varia entre R$1.061,00 à

R$2.124,00, dependendo da empresa e função.

“São mais de 40 oportunidades para contribuir com a redução de desemprego em nossa capital. É uma grande oportunidade para que os profissionais se capacitem, para nesses momentos se destacarem no mercado de trabalho”, ressalta Danillo Rodrigues, Diretor Geral do RDanillo.

Para participar do processo seletivo é 100% gratuito e já está acontecendo, pois as contratações são para início imediato.

Para se candidatar e participar do processo seletivo é 100% gratuito. É necessário atender aos requisitos acima e enviar o currículo para oportunidades@rdanillo.com informando no assunto o nome do cargo pretendido.

O RDanillo “Paixão por Gente!”, fica localizado na Av. Miguel Sutil, 8.000, Edifício Santa Rosa Tower, Bairro: Santa Rosa em Cuiabá/MT (em frente ao Hospital Santa Rosa).

Mais informações podem ser obtidas pelo número: (65) 2127- 4446 / 9.9221-1286