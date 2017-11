Ações da Polícia Militar aumentaram em 27% as prisões

PROCURADOS DA JUSTIÇA

DA REDAÇÃO / ASCOM PM-MT

Entre os meses de janeiro e setembro deste ano a Polícia Militar prendeu 1.641 foragidos da Justiça, pessoas que tinham mandado de prisão em aberto pelos mais diversos crimes.

Esse número representa um crescimento de 27% em relação ao mesmo período de 2016, quando ocorreram 1.294 prisões.

O índice de prisões em flagrante delito, ou seja, durante ou logo após a prática de crimes, também aumentou.

A Polícia Militar prendeu 14.501 pessoas, 9% a mais que no ano passado, que teve 13.310 registros, conforme dados da Superintendência de Planejamento Operacional de Estatística da PMMT.

De acordo com o subchefe de Estado Maior da Polícia Militar, coronel Henrique Correa da Silva Santos, esses são resultados do aumento do efetivo, da intensificação do policiamento, do planejamento estratégico, operações especiais mais freqüentes, mudanças e melhorias das abordagens policiais, além da política de atualização e capacitação do policial militar.

O coronel Henrique cita como exemplo as abordagens mais criteriosas até mesmo nas operações voltadas ao trânsito.

Quando o policial para o veículo em uma determinada via, além de checar a habilitação do condutor a documentação veicular e os equipamentos de segurança, faz buscas por armas e droga, detalhou o oficial.

Também passou a ser uma exigência na rotina policial pesquisar junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP)os nomes daqueles que estão sendo abordados, independente da modalidade da ocorrência em curso.

Já a presteza ao atender chamadas aparece nas estatísticas na forma de prisões em flagrante.

O crescimento de 9% deste ano representou 1.300 prisões a mais ou 144 ao mês.

“Com efetivo maior, planejamento operacional de rotina, ações estratégicas e capacitação continuada, a resposta acaba se tornando rápida e eficaz”, enfatiza o coronel.