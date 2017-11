Conselho Regional de Medicina de MT denuncia falso médico em Santo Antonio do Leverger

PRESO NO RIO DE JANEIRO

ANA ASSUMPÇÃO / REPÓRTER ASCOM

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT) denunciou à Polícia Civil, Polícia Federal e ao Ministério Público, S. F. dos R. F. por exercício ilegal da Medicina.

Ele estaria atuando como médico no Hospital Municipal de Santo Antonio do Leverger e em uma clínica particular, onde cobraria R$ 150,00 por consulta e foi preso no último dia 07, no Rio de Janeiro.

A prisão do falso médico ocorreu quando ele foi abordado durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, em Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro.

Os agentes federais constataram que a placa do veículo estava adulterada com fita adesiva preta e, ao vistoriar o carro, encontraram um certificado com especialidade em clínica médica, emitido pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CRM-RJ), carimbos com diversos nomes e números de CRM, papéis para atestado médico, formulários para receituário controlado, amostras grátis de medicamentos e outros documentos de hospitais municipais do Mato Grosso.

O caso foi descoberto no dia 31 de outubro, após a diretoria do Hospital Municipal solicitar ao CRM-MT confirmação sobre a regularidade da inscrição médica de S. F. dos R. F., que teria apresentado documentos emitidos pelos Conselhos Regionais de Medicina de Mato Grosso e o Rio de Janeiro.

Contudo, tais documentos eram grosseiramente falsificados e o número de registro não existia.

Durante a visita ao setor administrativo do Hospital Municipal e a Prefeitura, foi constatado que S. F. apresentou ainda diploma de médico falsificado.

A equipe de assessoria jurídica do Conselho esteve em Santo Antonio do Leverger para confirmar que o falso médico estaria dando atendimento à população e protocolar a denúncia de exercício ilegal da Medicina.

Apesar dos esforços empreendidos pela polícia local não foi possível localizar o denunciado na cidade.

“A orientação do CRM-MT é sempre que o empregador ou o paciente tiver uma dúvida, consulte nosso site. Nele é possível acessar o link ‘Busca de Médico’ e verificar o nome completo, número de inscrição, situação do registro e especialidade de todos os médicos do estado”, explica a presidente do Conselho, Maria de Fátima Carvalho Ferreira.