Filho de vereador de Várzea Grande, Danilo Campos é executado com cinco tiros em Cuiabá

VIOLÊNCIA URBANA

MATO GROSSO MAIS

Danilo Nascimento de Souza Campos, personal trainer da academia Smart Fit e filho do vereador Nilo Campos (DEM), de Várzea Grande, foi executado com cinco tiros próximo de uma distribuidora de bebidas, na rua Ramiro Noronha, no Jardim Cuiabá, na noite desta quarta-feira (8).

O crime teria sido praticado por dois homens que estavam em uma moto. Danilo estava no seu veículo, um Honda Civic.

A namorada do jovem chegou ao local após o assassinato e relatou que ele havia acabado de deixar o trabalho na academia.

A Polícia começa investigar o crime com duas linhas. Uma de reação a um possível assalto ou por motivação passional.