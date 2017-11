Filho de vereador de Várzea Grande, morto com cinco tiros, será enterrado nesta sexta-feira

COMOÇÃO EM VÁRZEA GRANDE

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

O corpo do personal trainer, Danilo Nascimento de Souza Campos, de 28 anos, morto com cinco tiros, será enterrado às 10h desta sexta-feira (10), no cemitério São Francisco, em Várzea Grande.

A informação foi confirmada pela funerária Santo Antônio, que é a realizadora do velório.

O CASO

Danilo Nascimento, filho do vereador Nilo Campos (DEM), de Várzea Grande, foi executado com cinco tiros próximo de uma distribuidora de bebidas, na rua Ramiro Noronha, no Jardim Cuiabá, na noite desta quarta-feira (8).