Termina greve no Detran de Mato Grosso; serviços voltam ao normal nesta sexta-feira

FIM DO IMPASSE

MATO GROSSO MAIS

O Sindicato dos Servidores do Detran de Mato Grosso – Sinetran – comunicou na tarde desta quinta-feira (9) que, após assembleia, encerrou a greve no órgão, após 59 dias de paralisação, e que os trabalhos voltam ao normal a partir desta sexta-feira (10).

Segundo a presidente do Sindicato, Daiane Renner, o governador em exercício, Carlos Fávaro (PSD), em reunião com os representantes do Sinetran, se comprometeu em conceder reajuste salarial da categoria para o ano que vem.

Os servidores estavam em greve desde 11 de setembro onde cobravam do Executivo uma proposta para o reajuste salarial, que segundo o Sindicato dos Servidores do Detran/MT, Sinetran, não tem aumento há seis anos.

O Sindicato ponderou, na coletiva, que tentou várias vezes negociar com o Governo.