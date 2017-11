Traficante é presa com mais de 70 porções de maconha; plantava a droga em casa

DONA DO COMÉRCIO

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

K.N.P.A., de 18 anos, foi presa, na tarde desta quarta-feira (08), em Rondonópolis (212 km de Cuiabá), acusada de envolvimento com tráfico de drogas. A jovem foi flagrada com mais de 70 porções de maconha já embaladas para venda.

A polícia recebeu diversas denúncias anônimas sobre uma residência, no bairro João Bosco Burnier, que havia intensa movimentação de pessoas, especialmente na parte da noite.

Com as informações, policiais fizeram vigilância no local e constataram a veracidade da denúncia.

Na quarta, os policiais receberam informações de que havia uma grande quantidade de entorpecentes na casa, pois a dona do comércio ilícito estava preparando a droga para venda.

Os policiais realizaram a abordagem na residência, onde encontraram diversas porções de maconha, escondidas no porta-papel higiênico do banheiro.

Em continuidade as buscas, foi encontrado uma sacola em cima da caixa d’água, com um tablete de maconha, outras porções menores, além de duas plantas da droga plantadas no quintal.

A suspeita foi conduzida a Derf-ROO, onde foi lavrado o flagrante de tráfico de drogas. Com Assessoria da PJC