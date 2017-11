Turismo de MT participa de Feira Internacional em Gramado

09 A 12 DE NOVEMBRO

RENATA MENEZES / REPÓRTER SEDEC

A secretaria adjunta de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) continua sua missão de levar o turismo de Mato Grosso para além das nossas fronteiras.

Desta vez, a equipe da pasta vai participar da Feira Internacional de Turismo em Gramado, de 09 a 12 de novembro.

Focado na promoção e comercialização de pacotes turísticos, o evento que chega a sua 29ª edição, apresenta um formato único na indústria turística da América Latina, além de se destacar pela sua abrangência internacional e, principalmente, pela sua segmentação.

Representando o Governo do Estado, a adjunta estará presente no local com dois estantes: um integrado ao espaço ‘Brasil Central’ e o outro dentro da área exclusiva do Ministério do Turismo (Mtur).

A equipe da pasta fará a divulgação com folhetos, materiais gráficos e audiovisuais com informações sobre os principais atrativos turísticos mato-grossenses e, também, participa do 4º Encontro Nacional da Rede de Inteligência de Mercado no Turismo promovido pelo Mtur que é um importante instrumento de troca de informações e experiências entre gestores públicos e privados, bem como, funciona em ambiente online com fóruns de debate e grupo de e-mail.

Conforme o secretário-adjunto de Turismo, Luis Carlos Nigro, a Festuris Gramado é um evento consolidado que permite grande visibilidade no mercado nacional e internacional.

“Como é fechado, focando somente no público formado por operadoras e agências de viagem, temos a oportunidade de mostrar as nossas belezas para todos os profissionais locais e para interessados de países do Mercosul como o Uruguai e a Argentina, por exemplo, ampliando o leque internacional”, explica.

Este ano, o evento apresentará novos conceitos para alguns de seus já tradicionais espaços, como o MICE, LGBT, Tecnologia e Sustentabilidade que trarão um novo layout facilitando os negócios e oferecendo novas opções de participação, tanto para expositor quanto para participantes.

Outra novidade é o Espaço Business que passa a partir deste ano integrar a feira como outra opção de exposição e realização de negócios.

Números Festuris

· R$ 253 milhões de negócios gerados durante os dois dias de feira;

· 8.031 profissionais compradores;

· 2.000 marcas expositoras;

· 66 destinos internacionais;

· 64% dos participantes constituídos por profissionais com poder de decisão.