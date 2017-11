OUSADIA

MATO GROSSO MAIS

27 presos da Penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis (214 Km de Cuiabá), fugiram, por volta da 1h30 da madrugada desta sexta-feira (10), após a lateral de um dos muros do presídio ser explodido.

Os detentos que fugiram são do raio 3 da penitenciária, segundo informações do site Agora MT.

De acordo ainda com o site, o buraco na parede tem aproximadamente 4 metros de diâmetro e teria sido feito com uso de dinamites, por pessoas que estavam do lado de fora do presídio.

Durante a madrugada, houve troca de tiros entre pessoas que estavam do lado de fora da penitenciária e agentes prisionais.

A Polícia Militar conseguiu recuperar cinco presos. Com eles, os policiais encontraram duas pistolas e uma arma calibre 12. As buscas continuam.