SUSTO NO TRÂNSITO

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Um acidente assustou os condutores que passavam pela Avenida 8 de Abril, na tarde desta sexta-feira (10), em Cuiabá.

Um carro capotou e ficou tombado no meio da pista, ainda não há informações sobre feridos ou sobre as circunstâncias do acidente.

Veja foto: