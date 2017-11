Após multa de R$ 44 mil, homem é preso com pescado ilegal em Cuiabá

MAIS DE 230 KG

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Um atravessador foi preso, nesta sexta-feira (10), em Cuiabá, com 231 kg de pescado irregular. Além da prisão, ele foi multado em R$ 44 mil, e sua caminhonete, uma S10, também foi apreendida.

Os peixes, sendo pintado e cachara, foram doadas para o Instituto Jaiminho, para a Santa Casa de Misericórdia e para uma igreja.

O homem comprou os peixes de pescadores no município de Barão do Melgaço (110 km de Cuiabá) por um preço baixo e revenderia mais caro em Cuiabá.

A fim de coibir os crimes ambientais, a Sema intensificou no período de defeso as ações de prevenção nos rios por meio de patrulhamento fluvial, evitando a mortandade e retirada de peixes, assim como patrulhamentos terrestres nas vias de acesso aos rios, limitando o escoamento de pescado ilegal, conjuntamente com policiais militares do Batalhão.

Período de defeso

Durante a piracema, só será permitida a modalidade de pesca de subsistência, praticada artesanalmente por populações ribeirinhas e/ou tradicionais, como garantia de alimentação familiar.

A cota diária por estes pescadores será de 3 kg e um exemplar de qualquer peso, respeitando os tamanhos mínimos de captura estabelecidos pela legislação para cada espécie.

Estão proibidos o transporte e comercialização de pescado oriundo da subsistência.

A modalidade pesque e solte ou pesca por amadores também estará proibida nos rios de Mato Grosso.

Frigoríficos, peixarias, entrepostos, postos de venda, restaurantes, hotéis, e similares tiveram até o segundo dia útil após o início da piracema para informar à Sema o tamanho de seus estoques de peixes in natura, resfriados ou congelados, provenientes de águas continentais, excluindo os peixes de água salgada.

Quem desrespeitar a legislação poderá ter o pescado e os equipamentos apreendidos, além de levar multa que varia de R$ 1 mil a R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo de peixe encontrado.

Denúncias

A pesca predatória e outros crimes ambientais podem ser denunciadas por meio da Ouvidoria Setorial da Sema: 0800-65-3838; no site da Sema, por meio de formulário; nas unidades regionais do órgão ambiental ou ainda pelo aplicativo MT Cidadão.

Outros telefones para informações e denúncias: (65) 3613-7394 (Setor Pesca), nas unidades regionais da Sema, via WhatsApp no (65) 99281-4144 (Ouvidoria). Com Assessoria GCOM