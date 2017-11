Foragido da justiça com tornozeleira desligada é preso com veículo clonado

EM VÁRZEA GRANDE

C.E.S., de 27 anos, foi preso, na noite desta quarta-feira (08), no bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande, sendo um foragido da justiça, em poder de um veículo roubado.

A PM recebeu uma denúncia anônima de que um homem suspeito de práticas de roubo, estava pelo bairro, dirigindo um Corolla.

Ao conseguir fazer a abordagem, foi confirmado em desfavor do suspeito, um mandado de prisão em aberto. Ele usa tornozeleira eletrônica, porém a mesma estava desligada desde gosto.

Na checagem do veículo, constou que o mesmo foi roubado, no dia 1º deste mês, no bairro Nova Esperança. Já a placa do veículos era clonada.

No momento da abordagem, o acusado tentou utilizar de falsidade ideológica.

Ele foi detido e encaminhado a Central de Flagrantes e logo depois a Gerência Estadual de Polinter (Gepol). Com Assessoria da PM