MISSÃO TUCANA

O futuro presidente do PSDB de Mato Grosso, ex-vereador Paulo Borges, que deve ser eleito no fim da tarde desta sexta-feira (10), em entrevista ao Mato Grosso Mais, revelou que a sua principal missão no ninho tucano é conciliar a situação de estresse entre o governador Pedro Taques (PSDB) e o deputado federal Nilson Leitão (PSDB).

Os dois líderes do PSDB tiveram um desentendimento por conta de críticas feitas por Leitão contra o secretário de Saúde do Estado, Luiz Soares, que não estaria atendendo prefeitos do Estado por conta da crise financeira e o caos na saúde.

Segundo Paulo Borges, apesar de Nilson Leitão sinalizar interesse em ser candidato ao Senado Federal, em 2018, o PSDB também vai trabalhar pela reeleição de Taques ao Governo, minimizando uma possível saída de governador do PSDB.

Com isso, o PSDB formaria uma chapa pura, podendo inviabilizar alianças com outros partidos.