Homem é preso com espingardas roubadas em área de construção em MT

PORTA ARROMBADA

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

W.S.A., de 24 anos, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (09), no município de Dom Aquino (166 km de Cuiabá), portando espingardas furtadas. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

As investigações iniciaram quando a vítima, que trabalha com conserto de armas, compareceu a delegacia para comunicar o furto.

De acordo com o comunicante ele saiu de casa e quando retornou percebeu que a porta estava arrombada.

Do interior da residência, foram subtraídas duas espingardas, de propriedade de um cliente.

Com base na denúncia, os policiais receberam informações de que as armas poderiam estar em poder do suspeito, que foi localizado em uma construção ao lado de sua casa.

O acusado foi surpreendido com as duas armas furtadas, uma delas municiada.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido a Delegacia de Dom Aquino, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Com Assessoria da PJC