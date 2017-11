Seis presos são recapturados após fuga de penitenciária com uso de dinamite

MATA GRANDE

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Após reforço, as forças de Segurança Pública de MT já prenderam 6 pessoas, em resposta à fuga de 27 presos da Penitenciária de Mata Grande, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá), na madrugada desta sexta-feira (10.11).

Dos seis presos pela PM, quatro são fugitivos que foram recapturados e os outros dois deram suporte à ação.

Um Gabinete de Gestão Integrada (GGI), formado pelas Secretarias de Estado de Segurança Pública (Sesp), de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), e Comando Regional, foi instalado na cidade para apurar as circunstâncias da fuga e garantir a segurança para a população.

Foi feito um planejamento operacional, a fim de garantir a tranquilidade tanto para os moradores da cidade, quanto da região.

A perícia já foi realizada no local, conforme informou o secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Fausto José Freitas da Silva.

“Estamos no aguardo do laudo para averiguar os detalhas da dinâmica da fuga. Também agradecemos a PM e Polícia Civil pelo apoio desde o início”.

Sobre uma manifestação de familiares dos presos, realizada no dia anterior, reivindicando melhorias na infraestrutura do presídio, o secretário disse que ainda não há relação deste fato com a fuga.

“Vincular esse manifesto com o episódio desta madrugada ainda é prematuro. Mas vamos apurar e, havendo provas de que houve uma ação deliberada para desviar a atenção das forças de segurança pública, as pessoas que participaram deste movimento poderão ser responsabilizadas”, acrescentou.

Os presos fugiram após a explosão em parte do muro lateral direito, causada por artefatos presos em uma bicicleta, acionada a distância.

Os dois presos pela PM são suspeitos de terem colocado os explosivos no muro. Um deles foi identificado como L. da S.M., de 18 anos, montador de móveis.

O promotor de Execução Penal de Rondonópolis, Reinaldo Vessani, solicitou que a polícia priorize a averiguação de como os dinamites foram adquiridos, já que a venda é controlada pelo Exército Brasileiro.

“Estamos empenhados na apuração dos fatos e esse reforço das forças de segurança é fundamental, porque queremos garantir a tranquilidade para todos. Dividimos o efetivo em quatro grandes áreas na cidade, e locais com grande circulação de pessoas”, terminou o Tenente Coronel Wilker Soares de Sodré. Com Assessoria GCOM