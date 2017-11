Semob mantém reforços nas linhas de ônibus no domingo

PROVAS DO ENEM

ANA CLAUDIA FORTES / REPÓRTER SEMOB

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) mantém neste domingo (12) o reforço nas linhas de ônibus para atender os candidatos do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), que enfrentam o segundo domingo de prova.

O reforço acontece nas rotas que receberão um maior de candidatos.

O maior fluxo de inscritos registrados na primeira fase foi na Unic, ICEC e UFMT que, consequentemente, receberão mais veículos.

“Não foram registradas reclamações e os ônibus saíram nos devidos horários, então vamos repetir o que foi feito, para garantir que todos possam chegar aos locais de prova de forma tranquila”, reitera Nicolau Budib, diretor de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana.

Os candidatos que vão prestar o exame na Unic contarão com o reforço das seguintes linhas de ônibus: 313 (Terminal CPA 3/Unic) e 360 (Terminal do CPA 1/Centro).

Já os estudantes que prestarão a prova no ICEC poderão contar com a linha 308 (Terminal CPA 3/Centro/Ribeirão do Lipa) e terão uma linha especial com dois carros, que passarão pelo antigo terminal Praça Bispo Dom José e Praça Alencastro.

Já para quem vai fazer a prova na UFMT, além das linhas que já atendem o local, terá reforço a linha 103 (Recanto dos Pássaros/UFMT/Centro).

Para garantir o acesso a todos os usuários, ainda terá dez carros reservas nos terminais do CPA I E III, fiscais e equipe volante monitorando a demanda.

Prova

O segundo dia de prova será realizado no domingo (12 ) com abertura dos portões as 11h e o fechamento às 12h (horário de Mato Grosso).

O início da prova será ao 12h30. Em Cuiabá, foram 37.056 inscritos. As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 57 municípios de Mato Grosso.