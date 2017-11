PROCESSO SELETIVO

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PROEG), na manhã desta sexta-feira (10), abriu as inscrições para o Processo Seletivo Específico para presos da Penitenciária Central do Estado (PCE) no curso a distância de Administração Pública – Bacharelado.

As vagas são válidas para o segundo semestre acadêmico de 2017.

O processo, organizado pela Secretária de Articulação e Relações Institucionais (SARI), compreenderá em uma única fase, contando com uma prova objetiva e uma redação.

Terá também uma pré-seleção, sob a responsabilidade da Secretaria de Justiça de Recursos Humanos de Mato Grosso.

Os dois primeiros anos do curso serão feitos nas dependências da Penitenciária Central do Estado (PCE).

Após o cursista obter liberdade, poderá frequentar o Polo de Apoio Presencial de Cuiabá.

Serão 18 vagas destinadas especialmente para presidiários.

Poderão concorrer as vagas apenas presos do sistema prisional da Penitenciária Central do Estado (PCE), que possuem certificado e conclusão do ensino médio.

As inscrições podem ser feitas no site da UFMT e vão do dia 10 até o dia 13 de novembro, sem nenhuma taxa.

Já as provas, que contam com 20 questões envolvendo português e matemática, devem ser aplicadas no dia 23 de novembro, juntamento com a redação.

O resultado definitivo está previsto para ser divulgado no dia 6 de dezembro.

Para maiores informações confira o edital aqui.