VÍDEO: Senador de Mato Grosso usa tribunal do Senado e ataca duramente Rodrigo Janot

"O SENHOR ME RESPEITE"

O senador José Medeiros (Podemos/MT) usou a tribuna do Senado Federal, nesta quinta-feira (9), para disparar duras críticas contra o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Em sua fala, Medeiros diz que Janot teria dito, durante palestra no Tribunal de Contas do Estado, na última quarta-feira (8), no 2º Conacon – Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo, que para evitar a corrupção no país só mesmo a reforma política para resolver, já que o Judiciário e a Polícia não conseguiriam, e teria emendado, o ex-procurador, que existem senadores que chegaram a Brasília sem nenhum voto.

“Nós temos alguns senadores da República ocupando a senadoria sem ter tido nenhum voto. O sujeito era suplente daquele que fez campanha, ninguém nem mesmo sabia quem era a pessoa, o senador é chamado para ocupar um Ministério, o senador é chamado para alguma coisa e assume o suplente. Qual a representatividade dessa pessoa?”, teria dito Rodrigo Janot na palestra em Cuiabá.

Isso foi suficiente para que José Medeiros, que era suplente de Pedro Taques, hoje governador do Estado, disparar contra o ex-procurador o acusando de não ter caráter.

“O senhor quando for no meu Estado, me respeite”, disparou Medeiros.