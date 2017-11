A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

CLEIDE DANTAS / REPÓRTER DETRAN/MT

A partir da próxima segunda-feira (13) todas as unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) estarão funcionando, em caráter temporário, das 09h às 18h, com atendimento ao público até às 17h.

O novo horário foi instituído temporariamente até que sejam sanados os acúmulos de atendimento à população.

Todos os serviços já estão disponíveis em todas as unidades da autarquia no estado.

Àqueles que tiveram o prazo de transferência do seu veículo expirado no período da greve, a diretoria de veículos informa que nenhum usuário terá prejuízo, pois a multa não será gerada.

Serviços Online

O Detran informa ainda que a população também pode utilizar os serviços online de Licenciamento Anual, Permissão Internacional para Dirigir (PID), 2ª Via da CNH e CNH Definitiva.

Os serviços são solicitados pelo aplicativo MT Cidadão desenvolvido para Android e iOS.

Os documentos podem ser entregues em casa, conforme solicitação do usuário, após o pagamento das taxas.

O prazo para entrega do licenciamento é de 72 horas e a CNH em até 10 dias.