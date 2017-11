Mais um frigorífico é reaberto no estado com investimentos de R$ 20 milhões

GERADOR DE EMPREGO

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

O Frigorífico Minerva Foods, mais uma planta frigorífica, foi aberta em Mato Grosso. Localizado no município de Mirassol d´Oeste (280 km de Cuiabá), o novo frigorífico empregará 900 trabalhadores da região.

A unidade, que pertence ao Grupo Minerva Foods, 3º maior no país no segmento de proteína animal, recebeu investimentos da ordem de R$ 20 milhões.

A unidade, que deverá abater cerca de 900 animais diariamente, começou a operar em julho deste ano, mas somente agora de forma efetiva.

“Estávamos em processo de adaptação, já que a estrutura física é a mesma, entretanto, os equipamentos e os processos foram modernizados”, explicou o gerente administrativo Dênis Volpi.

Hoje, o grupo, que tem 25 anos, possui 26 plantas frigoríficas no mundo. Das oito no Brasil, duas estão em Mato Grosso, nos municípios de Várzea Grande e Mirassol d´Oeste.

Carlos Fávaro, governador em exercício, destacou o empenho do governo do estado que, em um período crítico para o setor pecuário, reduziu o ICMS para a saída do gado em pé, garantindo a competitividade ao setor.

“Com essa medida, em poucos meses, várias plantas reabriram. A última, inclusive, foi nesta semana, em Várzea Grande, com o Frigorífico Pantanal. Vamos continuar trabalhando para fazer com que a nossa agropecuária fique cada vez mais forte e competitiva”, garantiu. *Com Assessoria GCOM