Pai do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso morre no interior paulista

LUTO NO JUDICIÁRIO

DA REDAÇÃO

É com extremo pesar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso comunica o falecendo do senhor João Ribeiro, pai do desembargador Rui Ramos Ribeiro, presidente do TJMT. O falecimento ocorreu hoje pela manha na cidade Bauru/SP, onde a família mora.

Dr. João Ribeiro tinha 87 anos, nasceu em Duartina/SP, era advogado, casado com Jacyra Cardoso Ramos Ribeiro. Deixou os filhos Rui Ramos Ribeiro, João Ribeiro Filho e Jussara Ramos Ribeiro Fogolin Carvalho. Ele faleceu às 11h49 (horário de MT), em casa.

O presidente Rui Ramos já estava na cidade acompanhando o estado de saúde do pai.

O velório será às 16h na funerária Terra Branca. O sepultamento será em Piratininga/SP. O cortejo sairá amanhã às 10h para o cemitério. A informação é da assessoria do TJMT