R$ 500 MIL

DA REDAÇÃO

Um diretor da Santa Casa de Cuiabá revelou ao Mato Grosso Mais que, até o momento, o recurso prometido pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), ainda não chegou.

No dia 4 de outubro, Botelho, acompanhado da deputada estadual Janaina Riva (PMDB), esteve reunido com representantes dos hospitais filantrópicos, em seu gabinete.

Eduardo Botelho anunciou a retirada de R$ 2,5 milhões do orçamento da ALMT para repassar aos hospitais filantrópicos, para que os mesmos não fechassem as portas.

A decisão foi anunciada por causa do atraso no repasse do Governo do Estado a essas unidades hospitalares.

Mas os R$ 500 mil, pelo menos para a Santa Casa, ainda não chegaram nos cofres da entidade.