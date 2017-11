Imóveis avaliados em R$ 18 milhões da massa falida do Grupo Modelo vão a leilão

ECONOMIA

Três anos após ter a falência decretada, a massa falida do Grupo Modelo irá realizar o quinto leilão, desta vez de bens imóveis.

O leilão será promovido na próxima segunda-feira (13.11) por determinação da juíza de Direito, Anglizey Solivan, lotada na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Dois imóveis em Cuiabá cujos valores somam R$ 18,750 milhões poderão ser arrematados individualmente, sendo que um imóvel está localizado na Av. Miguel Sutil no valor de R$ 13,460 milhões e ou segundo imóvel situado na Av. Brasil, bairro CPA 2 avaliado em 5,290 milhões de reais.

O administrador judicial da massa falida do Grupo Modelo, o advogado Antonio Luiz Ferreira da Silva, explica que os valores arrecadados no leilão visam o pagamento dos débitos extraconcursais trabalhistas, ou seja, referem-se às obrigações trabalhistas contraídas pelo Grupo Modelo após o pedido de recuperação judicial que se deu em 22 de março de 2013.

Ressalta-se, ainda, que os trabalhadores que tem direito a receber nesta fase são aqueles que já tiveram os créditos julgados pelo juízo da falência, o que soma hoje a importância aproximada de R$ 12 milhões, divididos por aproximadamente 1,1 mil credores.

A expectativa é de que até o final de 2018 já esteja concluído o julgamento de todos os processos referentes aos ex-funcionários da Massa Falida do Grupo Modelo, bem como dos demais pedidos de habilitação de crédito em trâmite na 1ª Vara Cível da Capital.

Além do leilão que ocorrerá na próxima segunda-feira, ainda existem, pelo menos, mais nove kits de bens móveis que integravam as lojas do Supermercado Modelo e que serão objetos de leilão judicial nos próximos meses.

“Acredita-se que com a alienação desses kits possa ingressar para o caixa da massa algo em torno de R$ 1,5 milhão”, esclarece o advogado Antonio Luiz Ferreira da Silva.

Outros quatro leilões judiciais já foram realizados desde que o Grupo Modelo teve falência declarada em 14 de outubro de 2014.

O administrador judicial relata que apesar dos bens já leiloados estarem avaliados em mais de R$ 3 milhões, o valor arrecadado ficou próximo a R$ 500 mil.

“Essa defasagem acontece porque são bens que não estão em atividade. Com isso se verifica uma depreciação na hora da venda”, relata Antonio Luiz.

O Grupo Modelo atuou por 30 anos em Mato Grosso chegando a ser uma das maiores redes de supermercado do Centro-Oeste, contando com 32 Unidades Produtivas Isoladas (UPIs), que inclui lojas de supermercado, central de distribuição e lojas anexadas aos mercados e que serviam como farmácias, perfumarias entre outras atividades.

À época do pedido de recuperação judicial, em 2013, o passivo do Grupo Modelo estava orçado em R$ 184 milhões, sendo que grande parte do valor decorreu de ações judiciais movidas por bancos credores. Ainda hoje, muitos imóveis que compõe a massa falida do Grupo também estão sob discussão judicial.

Forma de Pagamento – Os dois imóveis que serão leiloados nesta segunda-feira, terão lance mínimo de R$ 10,640 milhões para o lote da Av. Miguel Sutil, e R$ 4,235 milhões para o lote no Bairro CPA 2. Os pagamentos poderão ser feito a vista ou parcelado com 30% de entrada e saldo em até 24 parcelas.

Serviço – Os dois imóveis a serem leiloados poderão ser arrematados na modalidade presencial, às 14h, no auditório Antônio e Lizandra – Escritório Kleiber Leilões, localizado na Av. São Sebastião, nº 1.447 – Bairro Goiabeiras – Cuiabá, MT. Mais informações: (65) 3027-5131.