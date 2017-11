MATO GROSSO MAIS

O juiz José Luís Leite Lindote do Fórum de Várzea Grande concedeu liberdade ao morador de Poconé, que neste sábado (11), matou um assaltante durante uma tentativa de roubo, em sua casa.

O morador passou por audiência de custódia na tarde deste domingo (12), no Fórum de Várzea Grande, e foi liberado, sem medidas restritivas pelo juiz.

O magistrado entendeu que o morador agiu em legítima defesa.

Apesar disso, o morador ainda pode responder por assassinato dependendo agora do entendimento do Ministério Público do Estado.

Após ser ouvido pelo delegado Olímpio da Cunha ainda ontem, o morador acabou sendo preso em flagrante.

A prisão acabou provocando revolta nas mídias sociais, já que o morador já havia alegado ao delegado que agiu em legítima defesa.

O CASO

O morador, que estava dormindo, foi acordado pela esposa aos gritos quando os dois bandidos anunciaram o assalto.