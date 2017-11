SUSTO NO TRÂNSITO

Uma Duster, de cor preta, ficou com as quatro rodas para cima, em um acidente, por volta das 14h40, deste domingo (12), na Avenida da Feb, em Várzea Grande, no sentido Cuiabá, quase em frente a loja Havan.

A Guarda Municipal está no local do acidente para auxiliar também o trânsito no local.

Ainda não se tem informações se há alguém ferido e o que teria motivado o acidente.

O vídeo abaixo, feito pelo internauta Léo Ribeiro, com celular, mostra como ficou o veículo, que foi parar em um terreno, ao lado da Avenida da Feb.