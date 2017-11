Estado deve realizar 8 mil consultas e mais de 6 mil cirurgias em Rondonópolis

CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Desta vez, o município de Rondonópolis (212 km de Cuiabá), será o contemplado com mais uma edição da Caravana da Transformação.

A 11ª edição do evento acontecerá entre os dias 3 e 17 de dezembro, no estacionamento do Estádio Engenheiro Luthero Lopes, com capacidade de atendimento dobrada.

Em Rondonópolis, a estimativa é que o Estado realize 8 mil consultas e mais de 6.400 cirurgias, em uma estrutura de 12 mil m².

“Mato Grosso nunca recebeu recurso do Governo Federal, pois nunca conseguiu criar a série histórica de atendimentos em oftalmologia. Com a Caravana da Transformação estamos conseguindo tornar isso realidade: pela primeira vez o Estado possui uma rede de atendimentos nessa especialidade”, explicou o coordenador-geral da Caravana, José Arlindo de Oliveira.

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio pediu a união de todos os municípios para a realização da “maior Caravana que o Estado vai realizar”.

Pátio também defendeu que Rondonópolis dará apoio a todos os municípios beneficiados pela iniciativa, com uma equipe especialmente designada para os cuidados no atendimento destes.

“Envolvi toda a prefeitura não só para atender a Caravana, mas também para apoiar os municípios. Não aceito que algum companheiro de qualquer município, por menor que seja, não tenha um tratamento digno aqui em Rondonópolis, porque sabemos que quem está ganhando com a vinda da Caravana somos todos nós”, destacou o prefeito.

Apesar da Caravana já ter sido realizada na região, esta é uma oportunidade nova para dois municípios: Araguainha, que levará 50 pacientes, e Primavera do Leste, com 500 pacientes.

No caso de Primavera, grande parte destes pacientes, 400 deles, já estão diagnosticados com pterígio e 100 com catarata.

Primavera do Leste não teria condições para executar essa quantidade de cirurgias se não fosse a Caravana da Transformação.

Com o evento, o município economizará aproximadamente R$ 400 mil, que é a média de gastos para zerar a fila de espera com o hospital conveniado.

Como ser atendido

Para ser atendido durante a 11ª edição da Caravana da Transformação, o paciente deve ter acima de 55 anos de idade, em caso de catarata ou ter idade acima de 30 anos e pterígio a partir do grau II.

O paciente deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde ou o PSF mais próximo com identidade e Cartão SUS.

Além de Rondonópolis, os municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréo, Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro também serão atendidos nos dias de evento.

Calendário

As consultas e exames oftalmológicos serão realizados de 3 a 10 de dezembro. Já as cirurgias agendadas acontecem de 4 a 17 de dezembro.

Os atendimentos de Cidadania, em que mais de 60 serviços são oferecidos, entre eles a confecção de identidade, CPF, Carteira de Trabalho, cortes de cabelo, palestras, exposições, Mutirão Fiscal, entre outros, serão nos dias 7, 8 e 9 de dezembro. Com Assessoria GCOM