PEDRO TAQUES NA CHINA

Devido aos compromissos e reuniões que o governador titular, Pedro Taques (PSDB), e seu vice, Carlos Fávaro (PSD), cumprem na China.

O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (PSB), assume as funções de governador.

A previsão é que o Eduardo Botelho ocupe a cadeira do Palácio Paiaguás por cinco dias.

Em sua página no Facebook, Botelho anunciou o fato e disse ter tido reuniões com deputados e com o secretário da Casa Civil, Max Russi.