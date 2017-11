REFORÇO NA SAÚDE

ROSE VELASCO E RAQUEL TEIXEIRA / REPÓRTERES SES-MT E SEJUDH-MT

O atendimento à saúde dos presos em Mato Grosso vai ganhar um reforço com a contratação de mais nove médicos.

A contratação foi autorizada pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio de Portaria nº 220/2017, publicada na última sexta-feira, dia 10 de novembro.

A medida conta com o apoio da Justiça que autorizou o governo a realizar a contratação em caráter de urgência.

Os novos profissionais vão trabalhar nas unidades prisionais de Cuiabá, Água Boa, Rondonópolis, Sinop e Juína.

O processo seletivo será feito por meio de análise curricular e a inscrição dos candidatos começou nesta segunda-feira (13.11) e vai até o dia 23 de novembro.

Os candidatos interessados podem fazer a inscrição nos seguintes locais: Em Cuiabá, na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) que fica na Rua Tenente Eulálio Guerra, nº 488 – Esquina com a Avenida Afonso Pena, Bairro Quilombo, das 13h às 19h; em Água Boa, na Penitenciária de Água Boa, das 8h às 17h; em Juína, no Centro de Detenção Provisória do município, das 8h às 17h; na cidade de Rondonópolis, na Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis, das 8h às 17h; e em Sinop, na Penitenciária, das 8h às 17h.

De acordo com o secretário de Saúde, Luiz Soares, as contratações são temporárias e para realizar a seleção foi criada uma Comissão Provisória composta por cinco técnicos das áreas de Gestão de Pessoas, de Coordenação de Provimento, Manutenção e Monitoramento, da Assistência de Administração e da área médica.

Do total de vagas, quatro serão destinadas para Cuiabá e uma vaga para cada um dos demais municípios.

Uma das vagas é para portador de deficiência.

“Os candidatos passarão por exame de habilidades e conhecimentos, aferidos por meio de aplicação de análise de currículo de caráter classificatório e eliminatório. A análise curricular será feita no dia 24 de novembro. O resultado será divulgado no dia 27 de novembro, no Diário Oficial do Estado. A inscrição é gratuita.”, explicou Soares.

O secretário adjunto de Administração Penitenciária, Emanoel Flores, pontua que a nova contratação suprirá a necessidade em algumas unidades prisionais e reforçar o quadro técnico em outras, a exemplo da Penitenciária Central do Estado, maior unidade do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, e a penitenciária de Rondonópolis.