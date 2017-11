PULSOS CORTADOS

MATO GROSSO MAIS

Um homem, que não teve sua identidade revelada, foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (13), na Avenida 31 de Março, em Várzea Grande.

Policiais estão no local neste momento, e tentam descobrir as causas da morte do homem.

Há índices de que ele tenha se suicidado, já que seus pulsos estão cortados.

Porém, a filha da vítima alega que ele foi morto.

*Mais informações em instantes