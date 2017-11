Investigador de Barra do Garças conquista bronze em competição de Jiu-Jitsu

NÍVEL INTERNACIONAL

DA REDAÇÃO / ASCOM PJC-MT

O investigador da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, Amarildo Fernandes, lotado na Delegacia de Barra do Garças (522 km a Leste), disputou o Campeonato Mundial Grand Slam, na categoria ParaJiu-Jitsu – B3. recebendo a medalha de bronze.

A competição internacional, Abù Dhabi Grand Slam Jiu Jitsu World Tour 2017-18, aconteceu, entre os dias 10 a 12 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Mais de 70 atletas, de diferentes países, disputaram o tornei, promovido pela UAE Jiu-Jitsu Federation.

O investigador lutou na categoria B3, de portador de visão monocular, conquistando o terceiro lugar na disputa.

O investigador é graduado faixa roxa em jiu-jitsu e idealizador e monitor do projeto que disponibiliza aulas para servidores da Segurança Pública de Barra do Garças.

O projeto aplica a filosofia Gracie Jiu-Jitsu, buscando a integração entre servidores da Segurança Pública e seus familiares, promovendo um aprendizado de autoconhecimento, ação reação, convivência e disciplina.

Os trabalhos contam com a parceria do Sistema Prisional de Barra do Garças, que concedeu o espaço da academia para realização dos treinos, que acontecem segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas.